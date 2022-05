Tivoli, sabato la cerimonia del premio Tullio Fazi

La scuola torna protagonista grazie ai Rotary club di Tivoli, Guidonia Montecelio, Monterotondo e Mentana e Subiaco che sabato, a partire dalle ore 10.30, si daranno appuntamento presso il Liceo Classico “Publio Elio Adriano” per la cerimonia di consegna delle otto borse di studio messe in palio dal premio Tullio Fazi organizzato dalla Fondazione Ranelletti, guidata da Giovanbattista Mollicone, Past Governor del Distretto 2080.

Il liceo tiburtino sarà quindi la sede dell’iniziativa che vedrà anche la presenza del Governatore del Distretto 2080 del Rotary International Gabriele Andria, del sindaco, Giuseppe Proietti, insieme al collega di Subiaco Domenico Petrini e del presidente del consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi. I contributi della Fondazione sono destinati agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori che si trovano nei territori dei club Rotary organizzatori della manifestazione, che hanno dimostrato non solo con i voti ma anche con un atteggiamento verso lo studio costruttivo di essere i più meritevoli. Le borse di studio vedono anche la collaborazione dell’Istituto Europeo Innovazione per la Sostenibilità che ha messo a disposizione due Certificate Program per Manager della Biodiversità.

Nella foto in evidenza la presentazione dell’edizione 2022 del Premio Fazi.