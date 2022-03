Rogo di rifiuti al campo rom la notte tra domenica e lunedì 7 marzo. In fiamme una enorme quantità di rifiuti in via Parma a Tivoli, nessun ferito, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autobotte in supporto. L’area dopo lo spegnimento dei focolai sarà bonificata con una pala meccanica messa a disposizione dal Comune di Tivoli.