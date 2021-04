Tivoli, riaprono i parchi pubblici

A partire da oggi lunedì 26 aprile riapriranno i parchi, i giardini pubblici e le aree verdi comunali chiusi nelle settimane scorse con un’ordinanza del sindaco Giuseppe Proietti come misura precauzionale per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 per evitare raggruppamenti di persone.

“Si raccomanda di mantenere alta l’attenzione nei confronti della situazione pandemica – dicono dal Comune – e rispettare i comportamenti necessari per prevenire ed evitare il contagio da Covid-19 anche nei luoghi all’aperto, evitando assembramenti e indossando le mascherine”.