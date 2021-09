Tivoli, problemi sismici: chiusa l’Orazio Olivieri

“Appreso l’esito dell’indagine di vulnerabilità sismica e statica, presso l’Istituto professionale “Orazio Olivieri” di Tivoli, abbiamo proceduto immediatamente a convocare gli uffici di Cittá metropolitana per fare il punto sulla situazione. Il Vice Sindaco Teresa Zotta ha coinvolto da subito l’USR ed il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti con il quale si é incontrata, assieme ai Capi Dipartimento del Patrimonio e edilizia scolastica di CMRC per comunicare l’immediata chiusura della scuola”. Lo rende noto la Città Metropolitana di Roma.

“Avevamo già previsto un intervento di oltre 8 milioni di euro che al più presto verranno appaltati. Assieme al Sindaco Proietti, al Consigliere Delegato di CM Carlo Caldironi, all’assessora ai Lavori pubblici e vicesindaca Laura Di Giuseppe, all’assessore all’Urbanistica Gianni Innocenti (e i dirigenti dei relativi settori) e alla Dirigente Scolastica Anna Vicidomini, stiamo valutando ogni possibilità per risolvere il problema. Nel frattempo gli studenti inizieranno le lezioni in Dad. Tra le ipotesi anche costruzioni di edilizia scolastica leggera. Per questo, assieme al Sindaco, abbiamo già effettuato un sopralluogo per valutare aree idonee per l’eventuale insediamento”.