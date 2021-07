Tivoli, Ponte della Pace chiuso: il Comune stanza più di 227mila euro per sistemarlo

Le tavole di legno marce, sfondate in più punti, avevano reso necessaria la chiusura e ora per togliere i nastri bianchi e rossi ci vogliono parecchi soldi. Parliamo del Ponte della Pace, uno dei collegamenti simbolo della città di Tivoli, chiuso da qualche settimana dopo la segnalazione del consigliere comunale del Pd, Alessandro Fontana, in cui si evidenziavano con video e foto le pessime condizioni in cui versava la struttura, che collega il comune alla stazione ferroviaria. Si tratta infatti di uno degli anelli di congiunzione più utilizzati dai pendolari per motivi di lavoro e studio, quindi un problema non di poco conto per i tiburtini e non solo. Per risolvere la faccenda Palazzo San Bernardino si è adoperato prima con un progetto, validato e approvato lo scorso 26 giugno, poi con una manifestazione di interesse che scade il prossimo 9 luglio alle ore 12. Il valore dell’operazione e di 227.122,94 euro e tra i requisiti c’è il possesso della qualificazione SOA: OS 32 “Strutture in legno” di Classifica I.