Tivoli, politica rovente: De Santis e Fidanza federano i gruppi

Una federazione di gruppi che rafforza il fronte dei Ribelli a Tivoli. È stata annunciata nel consiglio comunale di ieri l’unione tra i gruppi consigliari legati a Nello De Santis (Tivoli Progetto Comune) e Alessandra Fidanza (Alleanza per Tivoli) che insieme a Domenico Cecchetti e Angelo Marinelli (Altra Italia) hanno dato del filo da torcere alla maggioranza proiettiana. De Santis già qualche giorno fa aveva detto addio a Maria Rosaria Cecchetti, assessore al Bilancio e capo politico del gruppo, sancendo così un divorzio che in realtà era già nell’aria da tempo e che oggi si tramuta in un rafforzamento del fronte dei quattro.

“Nei giorni scorsi, ho già informato il Sindaco, oltre alle forze politiche e si consiglieri di maggioranza, di aver lasciato l’associazione Tivoli Progetto Comune” – ha dichiarato De Santis – “Ribadisco quanto affermato nel consiglio del 4 dicembre: Il sostegno chiaro, anche se critico, all’amministrazione posso darlo anche fuori dalla lista e senza quella lista. Anzi, forse potrebbe essere un sostegno più forte, se basato su condivisione e partecipazione”. “Spero che in questo modo si semplifichi un quadro oggettivamente frastagliato – ha continuato De Santis – e si aiuti quel processo di condivisione e partecipazione necessario a compiere atti utili alla Città e alla nostra comunità. Perché questo è l’obiettivo delle istituzioni e della politica con la P maiuscola: mettere in campo politiche che facciano crescere la comunità. Per far questo non serve arroccarsi su posizioni di potere ma serve coraggio e capacità di confronto.”