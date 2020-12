Tivoli, poche auto in giro: gli affari dei parcheggi a pagamento crollano a picco

La crisi sta colpendo indistintamente tutti i settori e quello dei parcheggi a pagamento non è esente dagli effetti economici dell’emergenza covid. Ne sanno qualcosa dal Comune di Tivoli che si trova alla prese anche con la grana, è il caso di dire, dei parcheggi gestiti da ASA srl. La società pubblica, figlia della più grande ASA spa che invece si occupa di nettezza urbana, ha qualche problema a far quadrare i conti che dipendono quasi totalmente dagli stalli di sosta sparsi sul territorio e dai multipiano. Il lockdown e il calo sostanziale della mobilità cittadina, insomma, hanno avuto ricadute pesanti tanto da chiedere alle casse pubbliche di mettere qualcosa per evitare problemi su larga scala. Parliamo di 135mila euro da conferire attraverso due soluzioni: o i ristori “modello Conte” o con una riduzione del canone di affitto che viene corrisposto al municipio che si aggira sui 540mila euro all’anno, richiesta che viene assorbita da una delibera di giunta dello scorso 23 dicembre.

Atti alla mano l’amministratore unico, Paolo Cacurri, munito calcolatrice ha descritto una situazione decisamente disastrosa: si passa da un – 59,86% nel mese di marzo a un pesantissimo – 76,63% di aprile fino ad arrivare ad un più rassicurante, ma sempre rosso fisso, -25,54% di maggio. Gli indici sono migliorati proprio in estate quando si è arrivati a un + 1,09% in agosto, unico dato positivo dell’anno in corso. Una riduzione pesante dunque che ha portato la società ad una flessione pari a 370mila euro ovvero “a rischio di un collasso economico-finanziario”, come scrive lo stesso Cacurri. A peggiorare il quadro i ricavi relativi ai bus turistici passati da 66.440 euro del 2019 alle attuali 3871. L’argomento infiammerà il consiglio comunale di dopodomani dedicato anche alle società partecipate, un tema che ha sempre tenuto banco nella politica cittadina e che con l’occasione potrebbe finalmente tornare anche al centro dell’agenda politica e non solo per burocrazia istituzionale dovuta.