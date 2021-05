Continuano i controlli dei carabinieri forestali per contrastare la pesca senza regole lungo l’Aniene. Domenica 2 maggio all’arrivo dei militari c’è stato un fuggi fuggi, in località Canneti. Tanto che quattro canne da pesca, rimaste incustodite, sono state subito sequestrate. Mentre è scattata una sanzione per un altro pescatore che non aveva indicato, come invece si dovrebbe, la giornata di pesca nell’apposita sezione del tesserino.