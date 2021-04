Tivoli, pesca abusiva sull’Aniene: 240 euro di multe

Pescavano sul fiume senza rispettare le regole di legge, uno addirittura senza licenza. Tre gli uomini finiti nella rete dei controlli dei carabinieri forestali di Guidonia che si sono svolte lungo le sponde del fiume tra Tivoli e Castel Madama. I primi due, 51 e 41 anni, per non aver annotato nel tesserino della giornata il pescato: per loro multa di 60 euro a testa. Il terzo, 54 anni, pescava senza licenza: multa da 120 euro.