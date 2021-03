Tivoli per Tivoli: nuova consegna di 33 buoni spesa per acquistare dispositivi informatici

Nuova consegna di ulteriori 33 buoni spesa per consentire ad alunni e alunne provenienti da altrettante famiglie in difficoltà economica di acquistare dispositivi informatici. I buoni ammontano a 130 euro ciascuno da spendere nei negozi d’informatica convenzionati, tutti dislocati nel territorio tiburtino.

Salgono, dunque, al momento a 72 i beneficiari del contributo, dopo la prima tranche di 39 consegnata un mese fa; un numero che crescerà ancora grazie a ulteriori donazioni arrivate a sostegno del progetto di solidarietà promosso dalla rete di associazioni “Tivoli per Tivoli” con lo scopo di aiutare le persone che hanno subìto conseguenze pesanti dal blocco delle attività durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, e del quale il Comune di Tivoli è partner, in particolare, con il settore delle Politiche sociali.

I punti vendita specializzate in forniture informatiche che hanno aderito al progetto e in cui è possibile utilizzare i buoni spesa sono:

– “Expert” di via Maremmana Inferiore;

– “Prink” di Catani Nazzareno in via Empolitana n. 134;

– “Infotech & Service” in via Tiburto n. 52;

– “Mediastore computer” in via Empolitana n. 124;

– “Fiorani elettronica” in via Acquaregna n. 75.

Per poter individuare una platea di persone a cui destinare i buoni, su richiesta dell’assessorato alle Politiche sociali gli istituti scolastici del territorio hanno trasmesso i nominativi degli studenti maggiormente sprovvisti di dotazioni informatiche a supporto della didattica e le cui famiglie versano oggettivamente in condizioni di vulnerabilità economica. I nominativi sono stati, quindi, incrociati con il database delle famiglie che recentemente hanno beneficiato delle misure di sostegno alimentare. L’importo, riconosciuto a ogni studente beneficiario, viene caricato direttamente sulla tessera sanitaria, insieme all’elenco degli esercizi commerciali convenzionati, attraverso il software “Shopping plus”. Una notifica tramite sms avviserà i destinatari del caricamento dell’importo. Si ricorda che i buoni spesa caricati sulle tessere sanitarie non sono cedibili ad altri, non possono essere utilizzati come denaro contante e non danno diritto a resto in contanti e che non è possibile acquistare smartphone.

IL PROGETTO

l progetto “Tivoli per Tivoli” – patrocinato dal Comune di Tivoli – è nato a luglio 2020 con lo scopo di creare una rete di solidarietà aperta alle associazioni tiburtine che vogliono contribuire a raccogliere fondi a favore dei cittadini in condizioni di disagio sociale ed economico a causa dell’emergenza Covid-19. Sono 16 al momento le associazioni che hanno aderito, un numero che si spera possa ancora crescere. La giunta comunale ha riconosciuto che l’iniziativa è in linea con gli interventi di aiuto già intrapresi nella prima fase dell’emergenza sanitaria. Con l’approvazione della delibera si è disposto che le risorse derivanti dalla raccolta vengano impiegate per acquistare sussidi informatici per le famiglie con figli sino a 16 anni che ne risultassero carenti. I riscontri oggettivi sui bisogni delle famiglie sono stati accertati con il contributo degli istituti scolastici del territorio comunale.

LE ASSOCIAZIONI DI “TIVOLI PER TIVOLI”

Rotary club di Tivoli, Consiglio dell’ordine degli avvocati di Tivoli, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli, ASD Andrea Doria Tivoli pallavolo, Associazione Medica di Tivoli e Valle dell’Aniene, Associazione Medici cattolici italiani sezione di Tivoli, Confraternita di Misericordia di Villa Adriana, Libera università Igino Giordani, Lions club Tivoli d’Este Guidonia, Lions club Tivoli host, Unione cristiana imprenditori dirigenti sezione di Tivoli, Croce rossa italiana comitato di Valle dell’Aniene, Rotaract club di Tivoli, Tivoli onlus, Unione commercianti – area tiburtina, Associazione culturale l’ Officina delle arti Lafuente.

