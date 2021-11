Tivoli per le donne: la Rocca Pia si veste di rosso tra flash mob, videoletture e convegni

Comprare un antibiotico può salvare una vita. Succede a Tivoli dove le farmacie del territorio sono state invitate ad aderire a una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne attraverso la stampa sugli scontrini del numero antiviolenza nazionale 1522 e del numero del Centro antiviolenza “La Sibilla”. È questa una delle iniziative promosse dal Comune di Tivoli, in particolare dal settore delle Politiche sociali e la commissione Pari opportunità, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, insieme a l’associazione “Differenza donna”, che gestisce il centro antiviolenza, e le altre associazioni che operano al suo interno, “Rete rosa”, “8Marzo 2012” e “Noi Lilith”.

Tra gli appuntamenti inseriti nella fitta agenda, che vedrà tra l’altro l’illuminazione di rosso della Rocca Pia, giovedì ci sarà l’evento online dal titolo “Donna, violenza e società”, proposto dalla consigliera del sindaco per la promozione della lettura, Rosa Mininno, con videoletture di brani di narrativa, saggistica e poesie, pubblicati sul canale youtube del Comune di Tivoli. Nel pomeriggio alle ore 16.15 ci sarà un flash mob per dire basta alla violenza sulle donne, in largo Cesare Battisti, organizzato con dal centro “La Sibilla” e le associazioni.

Martedì 30 novembre, invece, nella sala conferenze del Museo di Città, a palazzo Macera (in via della Carità), alle 15.30 si terrà il convegno “Oltre il 25 novembre. Il nostro impegno tutti i giorni”, organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali, con la collaborazione della commissione Pari opportunità e del centro antiviolenza di Tivoli “La Sibilla”. Parteciperanno, portando il loro contributo di esperienze, testimonianze, dati e riflessioni sul fenomeno della violenza sulle donne e sulle discriminazioni di genere le associazioni, il procuratore della Repubblica al tribunale di Tivoli Francesco Menditto; il capitano della compagnia del carabinieri di Tivoli Francesco Ferrante; l’ispettore commissario di Tivoli della polizia di Stato Davide Sinibaldi; la presidente della commissione comunale Pari opportunità Francesca Chimenti e la commissione tutta; il comandante della polizia locale di Tivoli, Antonio D’Emilio; il direttore della ASL Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito.

“Presto in alcune scuole elementari del territorio tiburtino partiranno i laboratori per sensibilizzare le bambine e i bambini sul tema delle pari opportunità, con la collaborazione di un team di esperti, perché è fondamentale far maturare sin da piccoli una coscienza piena del rispetto verso le donne», spiega l’assessora alle Politiche sociali, Maria Luisa Cappelli. «Non è più accettabile la violenza sulle donne, non sono perdonabili i femminicidi, che avvengono nella maggioranza dei casi per mano di compagni, mariti, padri, fidanzati. Un ringraziamento particolare va alla commissione Pari opportunità, al fianco dell’amministrazione e dell’assessorato al Sociale nel mettere a punto questo calendario d’iniziative che copre tutta la settimana del 25 novembre, nella consapevolezza che – come verrà sottolineato nel corso del convegno di martedì 30 – tutti devono impegnarsi nel contrasto alla violenza contro le donne. Con l’apertura, nel 2017, del centro antiviolenza “La Sibilla”, il Comune di Tivoli ha voluto dare un rifugio e uno strumento concreto alle vittime di violenze. L’équipe del centro, composta da professioniste e professionisti nei vari ambiti, ha offerto alle oltre 300 donne che vi si sono rivolte consulenza telefonica informativa e orientativa, sostegno sociale, sostegno psicologico, ascolto e consulenza legale”.