Tivoli, passaggio della campana per il Rotary Club: il presidente è Gianfranco Dragone

Cambio della guardia al vertice del Rotary Club di Tivoli, che ieri sera ha celebrato il tradizionale passaggio della campana tra il presidente dell’anno sociale appena concluso, Fabrizio Gallotti, e il nuovo, Gianfranco Dragone. Classe 1964, Direttore Commerciale multinazionale Oracle, presidente dal 2011 dell’Asd Andrea Doria pallavolo Tivoli, è socio del club della Superba dal 2016. “Sono onorato di guidare lo storico Rotary club di Tivoli e ringrazio il past president Fabrizio Gallotti per la sua presenza ieri nel corso del passaggio della campana. Lo spirito rotariano sarà la mia guida e quella dei soci che in questi dodici mesi mi accompagneranno in questa straordinaria avventura all’insegna della solidarietà e dello spirito di servizio verso la nostra comunità -. ha commentato Dragone – Abbiamo molti progetti in programma per i prossimi mesi e siamo pronti a vivere questa nuova stagione di normalità post pandemia nel miglior modo possibile, unendo le forze con le altre associazioni di volontariato con cui portare avanti progetti comuni, penso ai Lions ad esempio. I valori e le solide radici che ci contraddistinguono, sono la cifra stilistica di un gruppo che vogliamo sia capace di attrarre anche i più giovani, partendo dal sostegno alla cultura nel solco del motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Il prossimo 22 luglio ci sarà il primo appuntamento del club per questo anno con la vincitrice dell’opera prima de Il Campiello, Francesca Valente, con il libro “Altro nulla da segnalare”, iniziativa promossa dal giornale Il Cittadino a cui abbiamo aderito con entusiasmo per il secondo anno consecutivo. Vi aspettiamo alle 18.30 al Flo’s a Tivoli”.