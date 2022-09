Tivoli, “Olivieri” si avvicina la Cittadella dell’Istruzione. Stanziati i fondi

La campanella suonerà tra una manciata di giorni e il problema delle aule resta aperto per diverse scuole presenti sul territorio. Tra i capitoli rimasti in attesa di una conclusione degna, c’è quello dell’istituto “Olivieri” di Tivoli, da un anno senza sede a causa dei problemi strutturali rilevati da Città Metropolitana, che hanno portato alla chiusura della sede vicino alla stazione ferroviaria e a una lunga, nuova, stagione di didattica a distanza. Oggi la buona notizia arriva proprio dall’ex Provincia di Roma, che ha finalmente stanziato i fondi per iniziare i lavori per la costruzione della Cittadella dell’Istruzione a Villa Adriana. Si tratta del piano B tanto atteso, che quindi potrebbe vedere luce nei prossimi mesi evitando un’emorragia di iscrizioni per la scuola che aveva più volte chiesto una soluzione veloce e indolore. A darne notizia è il presidente del consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi, che oggi corre con i dem anche per un posto alla Camera dei Deputati. “Un primo passo importante per il futuro degli studenti dell’Olivieri, che da mesi erano costretti a seguire le lezioni in Dad perché non avevano più una sede scolastica. Il rapporto tra studenti e professori è fondamentale per la crescita dei ragazzi. Con la Cittadella dell’Istruzione andiamo verso la giusta direzione, per costruire un avvenire solido per i nostri giovani studenti!”.