La Giunta comunale ha approvato questa mattina due provvedimenti: l’atto d’indirizzo per il nuovo parcheggio a Campolimpido e la compartecipazione del Comune di Tivoli all’evento “Arte di scarto”.

Parcheggio Campolimpido

Per quanto riguarda il primo atto – proposto dal sindaco Giuseppe Proietti e dall’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Laura Di Giuseppe – l’amministrazione comunale di Tivoli attiva le procedure per procedere con urgenza a individuare un’area di circa duemila metri quadrati nelle immediate vicinanze della chiesa di San Carlo Borromeo e delle due scuole presenti nel quartiere, con destinazione d’uso urbanistica pubblica da adibire a viabilità e parcheggio. Nei mesi scorsi è andato deserto l’avviso pubblico che aveva lo scopo di raccogliere proposte a tale scopo, ragione per la quale il Comune ha deciso di avviare una procedura tecnica e amministrativa d’urgenza che consenta di reperire un’area idonea ad accogliere un parcheggio pubblico, con annessa area attrezzata, per risolvere la grave problematica della viabilità e dei parcheggi connessa, tra le altre cose, anche alle attività e alle celebrazioni della parrocchia di San Carlo Borromeo. La realizzazione di nuovi parcheggi è, tra l’altro, uno degli obiettivi strategici che l’amministrazione intende raggiungere, previsto nel documento unico di programmazione (Dup). Proprio l’obiettivo n. 5 del Dup sottolinea che “fondamentale sarà l’individuazione di aree che potrebbero essere sfruttate come parcheggi diffusi in tutti quartieri (e, in particolar modo, nei quartieri di Braschi, Campolimpido e Rione San Paolo). Il tutto per creare le condizioni essenziali per fare un salto di qualità non solo necessario per le ambizioni di sviluppo dell’industria turistica, ma anche nell’ottica primaria del benessere e della qualità della vita dei cittadini tiburtini”.

«Con l’atto approvato oggi abbiamo avviato l’iter che porterà a risolvere l’annosa carenza di spazi per il parcheggio nel quartiere di Campolimpido», commenta l’assessora Di Giuseppe, «un problema molto sentito dalla comunità locale e la cui soluzione sinora non era andata a buon fine. Adesso possiamo concretamente avviare un percorso amministrativo e tecnico che, speriamo, ci porti al più presto a poter realizzare un’area a servizio delle persone».

«Un passo avanti per dare un servizio a lungo atteso dalla popolazione di Campolimpido» spiega il consigliere Angelo Marinelli, incaricato dal sindaco proprio per il quartiere di Campolimpido: «Un’opera di fondamentale importanza per poter migliorare la qualità della vita di tanti cittadini del quartiere, sprovvisto sia di parcheggi, sia di luoghi a servizio della socialità. Il progetto che oggi, grazie all’impegno di questa maggioranza, muove i primi passi, infatti, prevede anche un’area attrezzata: entrambi – parcheggio e area attrezzata – saranno punti di riferimento importanti sia per la chiesa di Campolimpido, sia per la scuola comunale e la scuola paritaria dell’infanzia».

Arte di scarto

Con una proposta di deliberazione presentata dall’assessore all’Ambiente Eleonora Cordoni il Comune di Tivoli ha aderito all’evento “Arte di scarto”. A proporre il progetto è l’associazione “Road to green 2020”, che realizzerà la mostra dal titolo, appunto, “Arte di scarto” nell’ambito di una più ampia iniziativa che ha come scopo la diffusione della cultura, la promozione del territorio e la salvaguardia dell’ambiente, e della quale il Comune si fa compartecipante, avendo da sempre tra i suoi principi e obiettivi la difesa della natura e la tutela del patrimonio ambientale, storico e artistico. Il progetto “Arte di scarto” coinvolgerà attivamente anche gli alunni delle scuole elementari e medie e le loro famiglie attraverso momenti di gioco e attività di apprendimento per promuovere una diffusa educazione ambientale.