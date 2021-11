Tivoli, niente turni pomeridiani per gli studenti dell’Olivieri. Si resta in DAD

Si allontana di nuovo il miraggio dell’aula per i ragazzi dell’istituto Olivieri, rimasti senza banco dall’inizio dell’anno scolastico. La possibilità di vedere il ritorno in presenza per gli allievi, in orari pomeridiani va detto, è sfumata almeno per il momento. A dirlo è una circolare del 14 novembre con cui si rinvia il piano B e si ritorna alla cara vecchia didattica a distanza. Il motivo, stando a quello che scrive la dirigente scolastica Anna Vicidomini, è legato alla necessità di perfezionare la proposta. Proposta che, va detto, poco è piaciuta alle famiglie dei ragazzi, preoccupate per i tempi e i modi con cui si prospettava l’atteso ritorno in presenza. Per il resto la faccenda sembra essersi arenata all’ipotesi di costruire una cittadella dell’istruzione a Villa Adriana, ipotesi che aveva trovato rimostranze ma che di fatto resta l’unica in ballo.