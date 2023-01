Tivoli, le aiuole all’ingresso della Villa Adriana le curano i cittadini

L’ultimo Sos per chiedere al Comune di far ritornare il decoro nel piazzale d’ingresso a Villa Adriana è rimasto disatteso: nessun intervento per sfalciare e far ritornare il prato al posto delle erbacce. Perciò ieri mattina i volontari del comitato di quartiere, guidati dal presidente Nello Paolacci, sono entrati in azione con tagliaerba, decespugliatore e rastrelli. Era ricoperto dalla vegetazione pure il piccolo monumento di marmo dedicato alla celebre scrittrice de “Le memorie di Adriano”, Marguerite Yourcenar. “Questo spazio – spiega Nello Paolacci – non può rimanere sommerso dall’incuria, da qui passano i turisti di tutto il mondo che vengono a visitare la nostra Villa patrimonio Unesco. La nostra azione è un gesto di protesta ma anche di disponibilità a collaborare. Gli interventi dovuti sul quartiere da parte del Comune però sono un nostro diritto, e non siamo disposti a far finta di nulla. Per questo è in corso una petizione per la situazione complessiva del quartiere: dalle strade piene di buche ai parchi e centro anziani abbandonati”.