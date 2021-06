Tivoli la musica sulle Ali delle leggerezza

L’associazione “Famiglie di Angeli”, in collaborazione con la Direzione dell’Istituto di Villa Adriana e Villa d’Este e con il patrocinio gratuito del Comune di Tivoli, promuove e organizza anche quest’anno il tradizionale appuntamento musicale Sulle Ali della Leggerezza, giunto ormai alla tredicesima edizione. “Un appuntamento importante per l’associazione, sia come evento di promozione e visibilità delle attività che essa organizza, sia per sancire il valore educativo, di cura, culturale e sociale della musica. Durante il lungo periodo di chiusura e restrizioni da covid – dicono gli organizzatori – la musica è stata la nostra amica, il nostro balsamo. È stata terapeutica favorendo la riduzione dello stress psico-fisico e ha consentito di restare in contatto con gli amici condividendola sui social. Ora, invece, finalmente, si torna a goderne dal vivo in una dimensione sociale più ampia”.

Lo straordinario spettacolo musicale si terrà sabato 03 luglio 2021 alle ore 20,30, nella magica cornice del chiostro di Villa d’Este. Ad allietare la serata sarà l’Ensemble vocale e strumentale “Musica salutaris”. L’ensemble è composto da giovani coristi e musicisti e tanti cantori amici dell’associazione. Tutti, con grande generosità, hanno accettato l’invito della presidente dott.ssa Enza Tripaldi, a cantare e suonare per il concerto dell’associazione, sotto la direzione del maestro Massimiliano Tonsini.

Il programma, che coinvolgerà il pubblico in una travolgente e appassionante atmosfera, comprende brani di musica dal ‘500 fino ai nostri giorni.

Il concerto è promosso e organizzato dall’ Associazione Famiglie di Angeli, attiva dal 2002 e formata da professionisti e volontari che operano nel sociale e da genitori di vittime di incidenti stradali. L’Associazione realizza attività per educare i giovani alla corretta percezione di condotte a rischio e, più in generale, all’acquisizione di stili di vita positivi. Professionisti della relazione d’aiuto sono inoltre impegnati a sostenere la ripresa del cammino di vita di coloro che hanno subito il lutto della perdita di un figlio. L’Associazione promuove studi e ricerche, cura l’edizione di pubblicazioni di argomento sociale e organizza convegni, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore. L’iniziativa di Villa d’Este rappresenta un’occasione per promuovere le finalità dell’associazione.

Direzione Artistica Massimiliano Tonsini

Associazione “Famiglie di Angeli” onlus www.famigliediangeli.org enza.tripaldi@famigliediangeli.org tel 349 7498403

Il concerto è offerto gratuitamente dall’Associazione. Il biglietto d’ingresso alla villa, fatte salve le gratuità previste per legge, consultabili su http://www.villaadriana.beniculturali.it/index.php?it/208/tariffe, prevede l’accesso alla villa e al concerto fino ad esaurimento posti.

L’apertura della villa è alle ore 20.00 e consentirà l’accesso anche al concerto. Info: 0774 332920