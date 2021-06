Tivoli, la denuncia del Pd: “Arci quartiere abbandonato”

Continua la battaglia del Partito democratico per le periferie tiburtine. Al centro dell’attenzione questa volta c’è il quartiere Arci, uno di quelli che nel tempo ha cercato di strappare qualche servizio in più con alterni successi, grazie anche alle intense attività messe in campo dai comitati cittadini. A riprendere in mano il discorso è anche il Partito democratico attraverso la voce del consigliere, Alessandro Fontana. “Le richieste, gli appelli, le discussioni in consiglio comunale, gli ordini del giorno, non sono servite a nulla. Tutte parole sprecato – dice – . Il Sindaco e la sua maggioranza restano sordi ai problemi del quartiere Arci. Certo le richieste e le critiche dei consiglieri comunali di opposizione possono anche restare inascoltate, come peraltro accade quasi sempre con questa Amministrazione. Ma la voce dei cittadini non può, e non deve, restare inascoltata”, continua facendo riferimento anche a un incidente avvenuto di recente legato anche alle condizioni in cui si trova la rete viaria: “I residenti dell’Arci invocano un intervento da tempo ed ora la notizia di un incidente su una strada ridotta ad una mulattiera non può passare sotto silenzio. Solo per poco lo scontro non ha avuto conseguenze tragiche e questa situazione deve essere affrontata, subito. Di campanelli di allarme ce ne sono stati già troppi”, conclude.