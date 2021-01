Tivoli, Innocenti: “La Regione e Cotral adeguino le corse alle esigenze degli studenti”

In relazione alla ripresa delle lezioni in presenza parziale per gli istituti medi superiori a partire da lunedì 11 gennaio, il 18 dicembre scorso si è tenuta una videoconferenza tra la prefettura di Roma e i sindaci dell’area metropolitana romana, alla quale ha partecipato l’assessore alla Mobilità del comune di Tivoli Gianni Innocenti. Durante la riunione e nella successiva comunicazione della prefettura sono stati indicati gli orari di entrata a scuola degli studenti, che saranno scaglionati in questo modo: il 40% entrerà a scuola alle 8; il restante 60% alle 10. Nel corso della videoconferenza è stato trattato l’importante tema del trasporto scolastico e del suo potenziamento, in base a quanto previsto dalla direttiva governativa che blocca al 50% il limite di occupazione massima dei mezzi di trasporto pubblico.

«A preoccupare è principalmente l’entrata a scuola e quindi l’arrivo degli studenti e delle studentesse», spiega l’assessore Innocenti, «ma anche il rientro in residenza, in una città come Tivoli nella quale affluiscono ragazzi e ragazze da circa 35 Comuni della Val d’Aniene, valle Empolitana, bassa Sabina, versante Prenestino, Guidonia, Roma. Abbiamo ricevuto una comunicazione ufficiale della prefettura, il 28 dicembre scorso, che conteneva i primi dettagli sull’organizzazione del rientro a scuola e un report di Cotral (consorzio di trasporto pubblico suburbano e interurbano della Regione Lazio) sulle previsioni del nuovo servizio, il quale mostra molte criticità e l’inadeguatezza della predisposizione delle corse, la maggior parte delle quali concentrate in orari non idonei alle esigenze degli studenti. In base al nuovo orario Cotral – acquisito a tutt’oggi informalmente – esiste, infatti, la probabilità che decine di studenti debbano attendere dai 60 ai 90 minuti prima di avere a disposizione un mezzo pubblico per tornare a casa», evidenzia l’assessore Innocenti. «Per questo motivo ho scritto una lettera alla prefettura e al direttore generale del servizio Infrastrutture e mobilità della Regione nella quale chiedo il potenziamento delle corse Cotral, che dovranno essere organizzate in relazione agli orari differenziati delle lezioni e alle uscite da scuola. Come comunicato da alcuni dirigenti scolastici, probabilmente tali orari saranno scaglionati tra le 13 e le 16. È auspicabile che la Regione e la sua società consortile Cotral», aggiunge Innocenti, «apportino modifiche ai nuovi orari in tempi brevi per evitare tali disagi agli studenti e alle studentesse, già gravati da pendolarismo su lunghe distanze».

Un supporto è stato invece già concordato con la società Cat (la cooperativa autoservizi tiburtini) che gestisce il trasporto urbano nel Comune di Tivoli, per i quartieri periferici di Campolimpido, Colle Nocello, Favale e Villa Braschi, non raggiunti dalle linee Cotral, secondo gli orari indicati. «Ringrazio la società Cat per avere aderito immediatamente alla nostra richiesta di potenziare le corse, pur non avendo garanzie regionali sull’eventuale integrazione di risorse a cui si dovrà far fronte a causa dell’aumento chilometrico del servizio. Tutto questo, in una situazione in continuo aggiornamento, che a oggi non vede purtroppo ancora certezze assolute sulla riapertura della didattica in presenza negli istituti medi superiori e, soprattutto, sul fronte di una attenuazione dei contagi da Covid che appare ancora lontana».

Di seguito gli orari previsti dalla società di trasporto Cat. Si precisa che le corse in grassetto sono quelle che verranno incrementate. Le corse aggiuntive sono, invece, in fase di sperimentazione non essendo ancora stati predisposti orari definitivi di uscita dalle scuole. La società Cat comunicherà eventuali modifiche che potrebbero derivare dal monitoraggio dell’affluenza di persone su ogni singola corsa.

Linea aggiuntiva Cat:

· Linea 4 Campolimpido

Partenza da Campolimpido

Orari attuali

7

7,05 Partenza Colle Nocello

7,20

8,20

9

9,20

· Linea 4 Campolimpido

Partenza da Tivoli piazza Saragat

13,20

14

14,15

14,50

15,30

16,05

· Linea 4 Campolimpido

Partenza Piazza Massimo

14,05

14,30

15,15

15,50

16,30

· Linea 1 Braschi

Partenza P.le Nazioni Unite

8,25

12

12,50

13,10

19,50