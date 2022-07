Tivoli incontra il Campiello: il 22 luglio torna il premio con la vincitrice dell’opera prima

Torna a Tivoli anche quest’anno, dopo il grande successo del 2021, l’appuntamento con Il Campiello, lo storico premio che compie sessanta anni e che sarà in città in due momenti diversi. Il primo è fissato per il 22 luglio alle ore 18 presso il Flo’s (Via Ponte Gregoriano 3), a due passi dalla Villa Gregoriana, che farà quindi da cornice alla presentazione di “Altro: nulla da segnalare”, opera di esordio di Francesca Valente e vincitrice della sezione “Opera prima”. La scrittrice dialogherà insieme alla giornalista Anna Laura Consalvi sul testo e sul tema sempre attuale della salute mentale. Il titolo, infatti, riprende quanto veniva scritto sui rapportini che il personale dei servizi psichiatrici, nati dopo la Legge Basaglia con cui si è sancita la fine delle strutture manicomiali nel nostro Paese, compilavano al termine della giornata. Un lavoro lucido quello di Valente, che le è valso già il premio Italo Calvino lo scorso anno, che porta il lettore nelle pieghe di storie cariche di umanità, sofferenza e di ricerca di una normalità declinata nel solco della patologia e anche per questo molto più desiderata e voluta. La tavola rotonda, organizzata da Il Cittadino, storico mensile tiburtino, con il contributo del Consiglio regionale del Lazio e la IX Comunità Montana, in collaborazione con il Comune di Tivoli, Ausonia Hungaria, Rotary Club di Tivoli e Lions Tivoli e ASD Andrea Doria, vedrà la partecipazione di Marco Vincenzi, presidente del consiglio regionale del Lazio, Nando Cascioli, presidente della IX Comunità Montana e del sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti. Prenotazioni 348 1756292 ilcittadinocampiello@libero.it