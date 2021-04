Tivoli, incendio in un appartamento: 65enne muore ustionata

Notte drammatica a Tivoli, un incendio è divampato in un appartamento in via Gian Lorenzo Bernini: quando sono arrivati i soccorsi hanno trovato il corpo di una donna morta tra le fiamme.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre, un’autoscala e un’autobotte, sul posto il 118 e i carabinieri di Tivoli. L’incendio si è sviluppato dalla camera da letto, dove è stata trovata la 65enne ma per lei non c’è stato niente da fare: il rogo sarebbe risultato fatale a causa delle difficoltà motorie della donna che sarebbe quindi rimasta intrappolata.