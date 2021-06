A Tivoli la copertura web non è delle migliori. Lo sanno bene i cittadini della Superba che spesso si ritrovano alle prese con la scarsa connettività della città, che è antica anche dal punto di vista tecnico. Un problema che ha reso impossibile lo svolgimento della odierna seduta del consiglio comunale, convocato a vuoto per le 9.30 con quattro punti all’ordine del giorno, tra cui l’audizione della rappresentante legale della società partecipata “Tivoli forma unipersonale”, al secolo l’istituto professionale “Rosmini”. Un colpo sparato a salve dunque, visto che alla fine non c’è stata nessuna discussione. A beffare l’aula, riunita secondo le modalità imposte dalla pandemia da covid-19, proprio un problema di connessione e l’impossibilità di risolvere da parte dell’operatore anche sulla seconda linea di emergenza. Insomma, tutti a casa nessuna speranza di ripristino delle operazioni che alla fine sono state annullate, compreso il secondo punto del giorno legato proprio alle regolamentazione delle convocazioni online. Quando dici il fato.