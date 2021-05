Tivoli, il social tour del Pd nel degrado del verde

Un tour virtuale per spingere l’amministrazione comunale a intervenire sulla situazione del decoro urbano. A promuoverlo, attraverso la sua pagina facebook, è il gruppo consigliare del Partito democratico di Tivoli, che ha iniziato a documentare alcune situazioni critiche presenti sul territorio cittadino. Si parte da Villa Adriana, in particolare la zona di via Puglie vicina alla scuola materna Carlo Collodi.

“Erbacce che crescono a misura d’uomo, che tra poco entreranno anche all’interno dei giardini degli edifici privati. Una situazione non solo indegna da un punto di vista del decoro urbano, ma anche per quanto riguarda la salute pubblica, in quanto il periodo primaverile è quello più propenso per le allergie”, fanno sapere nel post firmato da Manuela Chioccia e Alessandro Fontana: “Una situazione non più tollerabile, una situazione che non riguarda solo determinate zone della nostra città, ma che va avanti da molti mesi all’interno di tutto il territorio tiburtino”.

Stessa musica dalle parti del cimitero cittadino in cui raccontano: “La situazione è del tutto incontrollata, tutto lasciato a se stesso, con le erbacce che crescono anche al di sopra delle lapidi. Una condizione non più tollerabile, che va avanti da troppo tempo, che non permette di fare visita ai propri cari in maniere dignitosa. C’è un limite a tutto, e qui qualcuno questo limite lo ha ampiamente superato”.

Sul tema dello sfalcio dell’erba è intervenuto in realtà anche il Comune di Tivoli con una nota stampa diffusa lo scorso martedì, sottolineando l’impegno del municipio cittadino in questa direzione. “Sono partiti alla fine di aprile (in concomitanza con le riaperture al pubblico autorizzate dal Governo nel contesto della più recente fase di misure anti contagio da Sars-Cov-2) i primi interventi per la ripulitura e lo sfalcio delle erbe nelle scuole, nei parchi e nei giardini comunali di Tivoli -. Fanno sapere da Piazza del Governo – Un primo passaggio è stato effettuato dagli operatori della società partecipata Asa srl (a cui il Comune ha affidato il servizio in house con la delibera proposta dall’assessora all’Ambiente Eleonora Cordoni e approvata nel Consiglio comunale del 28 aprile), mentre altri interventi di ripulitura sono in corso d’opera e proseguiranno ancora per alcuni giorni in base alle urgenze e alle esigenze di ogni singola zona”. Insomma la ditta c’è e anche il calendario, a finire potrebbe essere la pazienza.