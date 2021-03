Tivoli, il sindaco: Bilancio in Giunta entro questo mese

La lettera dei consiglieri di opposizione per fare luce sui “ritardi” del Bilancio di previsione 2021-2023 non è caduta nel buco nero del silenzio istituzionale. Cambia strategia il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, che invece di lasciar andare il vento malevolo della polemica, stavolta ha deciso di prendere in mano carta e penna e replicare ai colleghi di minoranza che chiedevano lumi sulla mancata consegna in Giunta del documento dedicato ai conti. Un atto vitale per la macchina amministrativa dell’ente che deve essere approvato nei tempi giusti. Il primo cittadino questo lo sa piuttosto bene, tanto da averlo anche ribadito direttamente a questo giornale, quando a domanda diretta sul mancato arrivo del fascicolo ha risposto rassicurando i cittadini e oggi i consiglieri che siedono dall’altra parte della barricata, a cui si sono aggiunti i “responsabili” Nello De Santis e Alessandra Fidanza.

“Si rassicurano le SS.LL., al riguardo, circa i tempi programmati per l’esame, da parte del Consiglio Comunale, del Bilancio di previsione 2021-2023: come da prassi sperimentata anche negli anni passati sono stati predisposti gli atti necessari affinché le convocazioni per la seduta del Consiglio di cui sopra possano essere notificate ai Consiglieri entro la data di scadenza fissata al 31 marzo p.v.; e la seduta del Consiglio possa tenersi entro la seconda decade del mese di aprile”, scrive snocciolando le date prossime.

“Naturalmente la proposta di delibera di Bilancio sarà approvata dalla Giunta entro il corrente mese di marzo e rimessa alla competente Commissione Consiliare per tutti i più opportuni esami di merito previsti dalle norme nei venti giorni antecedenti alla seduta del Consiglio”, continua ricordando la lettera con cui pure i Presidenti dell’Unione delle Province Italiane e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, hanno chiesto al Ministero dell’Interno una proroga del termine per la deliberazione dei bilanci 2021 degli Enti Locali: ciò soprattutto in considerazione del “quadro complessivamente ancora incerto nel versante delle risorse effettivamente disponibili per il 2021, che dovrebbe però trovare auspicabilmente sistemazione con il decreto “Ristori” di imminente emanazione”. Insomma l’incertezza del momento ha creato problemi un po’ a tutti, non solo alla Superba, che comunque, stando sempre alle parole di Proietti, non dovrebbe avere problemi ulteriori: “Si fa infine presente che la proposta di Bilancio di previsione 2021 predisposta dall’Amministrazione tiburtina assicura gli equilibri finanziari della gestione ordinaria di competenza”.