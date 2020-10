Tivoli, il Comune firma il contratto decentrato con 200 dipendenti

Firmato il contratto decentrato parte normativa della fascia non dirigenziale che riguarda circa 200 dipendenti del Comune di Tivoli. Lunedì 19 ottobre erano presenti alla sottoscrizione i rappresentanti del Comune e di tutte le sigle sindacali territoriali e le rsu. Il contratto decentrato sarà ora trasmesso all’Aran a cura dell’ufficio Personale del Comune nei termini di legge. Durante la seduta sono state affrontate tutte le problematiche relative all’acquisto delle automobili della polizia municipale e del vestiario dei vigili urbani ed è stato esaminato il consuntivo del fondo del personale dell’esercizio 2019. È stata, inoltre, presa in visione la bozza di costituzione del fondo del personale per l’esercizio del 2020. La firma del contratto è avvenuta in un clima positivo e con un confronto collaborativo tra le parti che, riguardo alle questioni sospese, hanno convenuto di formalizzare un cronoprogramma per far fronte alle residue problematiche riguardanti il personale dell’ente. Le parti hanno, infine, riprogrammato un’ulteriore seduta di delegazione trattante per martedì 3 novembre alle 10 per esaminare e approvare il fondo 2020 e formalizzare il calendario degli ulteriori step per far fronte agli adempimenti riguardanti le problematiche del personale.