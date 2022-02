Tivoli, il Comune cerca associazioni di volontariato a tutela degli animali

Il termine fissato è quello del 7 febbraio ore 12 e riguarda la possibilità per le associazioni di volontariato di dare il proprio contributo alla gestione della cosa pubblica in materia di sostegno al benessere degli animali. In soldoni devono occuparsi di verificare i microchip, controllare i canili e le condizioni in cui si trovano. A stilare questo avviso pubblico è il Comune di Tivoli, che sta cercando in questi giorni gruppi che abbiano tra i propri ranghi guardie zoofile in grado di svolgere questo delicato compito. Palazzo San Bernardino quindi non interrompe la tradizione, se così la vogliamo chiamare, che vede il municipio pronto a chiamare le realtà attive da tempo sul territorio, che abbiano voglia e possibilità di mettersi a disposizione della collettività praticamente a costo zero. Sul piatto, infatti, non ci sono tante risorse, si parla di uno stanziamento di 5mila euro da ripartire tra tutti quelli che ci staranno, essenzialmente a titolo di rimborso spese. Per partecipare ci vogliono alcuni requisiti, tra cui avere almeno 10 unità operative e lo stesso numero di associati dotati di Decreto Prefettizio di nomina di Guardia Particolare Giurata.