Tivoli, il Comitato per la strada di Quintiliolo non si ferma: chiesto l’accesso agli atti

La strada di Quintiliolo continua ad essere al centro dei pensieri dei tiburtini che non hanno abbandonato il sogno di vedersela riaprire prima o poi. Così, dopo la notizia della richiesta da parte del municipio cittadino di battere cassa all’Astral e all’assessore regionale competente, Mauro Alessandri, tornano alla carica i membri del Comitato nato per sbrogliare la matassa e arrivare in tempi meno biblici alla sospirata riapertura. Quel tratto è infatti il prediletto dai pendolari, perché consente ai cittadini di bypassare l’affollata via Tiburtina per andare verso la Capitale. Un toccasana di cui si sono perse le tracce a causa della frana che l’ha resa inaccessibile. Da quel giorno, parliamo di 9 mesi fa, è iniziato il calvario per gli automobilisti e il lungo tira e molla tra Palazzo San Bernardino e la Regione Lazio, che oggi dunque ancora non si risolve. Il gruppo di utenti attivi anche sui social però non si è perso d’animo e dopo diversi solleciti ha tentato anche la strada dell’accesso agli atti che è stato reso noto sulla pagina social del gruppo di fresca creazione: “Abbiamo presentato Istanza di Accesso agli Atti . Pubblicheremo tutti gli Atti una volta in nostro possesso”, fanno sapere dal gruppo che è sempre più sul piede di guerra.