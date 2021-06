Tivoli, i rifiuti dell’officina sul cavalcavia ferroviario: 37enne denunciato

I rifiuti dell’autofficina di cui è amministratore abbandonati in 18 sacchi ritrovati dai carabinieri forestali di Guidonia, insieme con i volontari Congeav, lungo il cavalcavia che scavalca la ferrovia in via dell’Aeronautica, a Tivoli Terme. Militari e volontari, grazie ad una indagine lampo, sono risaliti al “proprietario” di tutto quel materiale lasciato tra il guard rail e le barriere si sicurezza. Per un 37enne, amministratore di un’autofficina romana, è scattata la denuncia. Nei sacchi c’era di tutto: vernici, fusti di oli, barattoli con stucco, rifiuti plastici, tute monouso, ferraglia e scarti elettronici.