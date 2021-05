Tivoli, giro di vite per la movida: week-end senza alcol da asporto per tutta l’estate

Il test è finito e ora quella che sembrava una iniziativa estemporanea sarà la nuova regola dell’estate tiburtina. Parliamo dell’ordinanza con cui il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, ha vietato fino al 12 settembre la vendita di alcolici e superalcolici d’asporto. Le categorie commerciali inserite nel divieto sono praticamente tutte: dalla somministrazione di alimenti e bevande nei negozi, ai distributori automatici. Una lotta senza sé e senza ma da parte del primo cittadino contro le tentazioni che possono in qualche modo generare il caos d’assembramento in terra tiburtina. Il covid non fa meno paura, anche se i dati delle vaccinazioni salgono e sono un buon segnale, ma l’attitudine dei concittadini a incontrarsi in giro, soprattutto il sabato e la domenica, non è sfuggita al titolare della fascia tricolore, che in più di una circostanza ha fatto appelli e inviti a comportamenti in linea con i tempi che stiamo vivendo. “L’ordinanza si è resa necessaria in quanto dai controlli effettuati dalle forze dell’ordine è emerso che continua a non essere osservato in modo opportuno il divieto di assembramenti tra persone, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali della fine della settimana, che riguardano in modo preponderante giovani tra i 18 e 25 anni, che consumano bevande alcoliche proprio in prossimità dei locali -. Dicono da Palazzo San Bernardino – L’obiettivo dell’ordinanza è cercare di arginare la diffusione del Sars-Cov-2, ancora alta nonostante le vaccinazioni stiano procedendo in modo intenso in tutto il territorio tiburtino e regionale, a causa delle varianti che risultano essere più contagiose e, per questo, ancor più pericolose del virus originario”. Resta consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo all’aperto al tavolo. La sanzione amministrativa per chi non si attiene a quanto stabilito va da 400 a mille euro.