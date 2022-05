Tivoli, Giovanni Santolamazza è “Maestro del Lavoro”: prestigiosa onorificenza per il caposquadra delle Poste

“Perizia, laboriosità e buona condotta morale”. Questi i meriti riconosciuti a Giovanni Santolamazza, dipendente delle Poste e caposquadra del centro recapito di Tivoli, nominato “Maestro del Lavoro”. Il prestigioso titolo è stato conferito in Prefettura il primo maggio.

Per il tredicesimo anno consecutivo Poste Italiane ha partecipato con i suoi dipendenti al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La commissione nazionale ha deciso di assegnarne, sulla base dei requisiti posseduti dagli interessati, 58 proprio alle Poste su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri presenti in azienda.

In provincia di Roma la scelta è caduta su Giovanni Santolamazza. “Ricevere l’onorificenza della stella al merito del lavoro nella giornata del primo maggio – ha detto Santolamazza – è stata sicuramente una grande soddisfazione, un riconoscimento alla passione e all’impegno con i quali mi sono dedicato al mio lavoro nel corso degli anni”.

Le Stelle al Merito sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. La metà delle onorificenze è riservata a coloro che hanno iniziato l’attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale in azienda.