Tivoli Forma: Laura Maria Giovannelli nuovo Amministratore unico

È arrivata nel pomeriggio di ieri la notizia della nomina del nuovo amministratore unico di Tivoli Forma srl. Si tratta di Laura Maria Giovannelli, che prende il posto quindi di Luisa Rettighieri, venuta a mancare la scorsa settimana. All’assemblea, convocata per il cambio del vertice, erano presenti il Sindaco, Giuseppe Proietti, e l’Assessore alle Società partecipate, Maria Rosaria Cecchetti. Giovannelli è stata Preside per sette anni, fino allo scorso mese di agosto, dell’Istituto Tecnico – Commerciale “Enrico Fermi”, portando avanti una serie di progetti volti a implementare gli scambi culturali e il rapporto con il territorio. “Sono sicuro che l’esperienza e la competenza sin qui raccolte e concretizzate in anni di lavoro negli altri istituti scolastici, insieme alla sua preparazione, consentiranno alla professoressa Giovannelli di svolgere il suo lavoro al meglio. E proprio a nome della comunità tiburtina, oltre che dell’amministrazione, porgo alla professoressa Giovannelli il più sentito augurio di buon lavoro”, ha commentato Proietti. Giovannelli andrà ad occuparsi delle attività legate al Centro di Formazione Professionale “Rosmini”, con sede centrale a Tivoli e sedi distaccate a Villa Adriana e Palestrina con mille allievi e sessanta insegnanti.