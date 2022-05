Tivoli, fibrilla la Giunta: dopo Cordoni è in bilico la poltrona di Di Miccoli

Una notizia che ha colto più di qualcuno impreparato ma che pare destinata a ripetersi a breve anche per un altro membro dell’esecutivo. Parliamo delle dimissioni, di Eleonora Cordoni, l’ormai ex assessore all’Ambiente della giunta Proietti, che i bene informati dicono abbia lasciato Palazzo San Bernardino, non senza rammarico e qualche rimostranza, già un paio di giorni fa. Ieri la notizia è stata diffusa dal municipio con l’indicazione del sostituto, Gianni Innocenti, che un posto da assessore ce lo aveva già ma all’Urbanistica, casella che verrà occupata dall’architetto romano Marco del Bufalo. Insomma un piccolo terremoto, a dire il vero largamente anticipato, ma su cui non molto tempo fa era arrivata la secca smentita del Sindaco, a cui a memoria storica poco piacciono i cambi di caselle, troppo vicini alle logiche della politica vecchio stile da cui ha sempre detto di discostarsi.

Oggi però le cose sembrano essere cambiate e tra le righe si legge anche la necessità di garantire una certa stabilità al governo locale in vista del voto di bilancio, che a breve sarà inserito tra le cose da fare senza sé e senza ma. Stabilità che passerebbe, ma qui il condizionale resta d’obbligo, per un altro cambiamento, quello di Angela Di Miccoli, avvocato oggi assessore al Patrimonio e Personale, protagonista dell’ultimo atto votato dall’aula, il famoso Fondo immobiliare che tante proteste da parte delle forze di opposizione ha scatenato. Per questo nuovo giro di valzer, se ci sarà, bisognerà attendere anche per capire dove stanno andando le forze di maggioranza, che immaginano loro malgrado di doversi creare un futuro senza Proietti, in cui ognuno dovrà andare con le sue gambe. E non sarà un’operazione semplice.