Tivoli, ecco come conferire i rifiuti se si è in quarantena

I cittadini residenti nel Comune di Tivoli risultati positivi al Sars-Cov-2 o che risultino in quarantena fiduciaria devono rivolgersi al numero telefonico dell’Asa Tivoli spa 3485265610, per avere istruzioni sul conferimento dei rifiuti. In alternativa, possono inviare una comunicazione alla e-mail p.pascucci@asativolispa.it (indicando il proprio nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), per essere ricontattati e ricevere le disposizioni per il corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità e le procedure stabilite dall’Istituto superiore di sanità e dall’ordinanza del presidente della Regione Lazio.