Tivoli, è il venerdì di Zingaretti. I dem a raccolta alle Scuderie Estensi

Doveva svolgersi prima di Pasqua ma alla fine è fissato per venerdì alle ore 17 l’incontro che vede il Pd presentarsi in grande spolvero in un’occasione pubblica sul territorio. Parliamo dell’incontro che si terrà a Tivoli nelle centralissime Scuderie Estensi, a cui parteciperà anche il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Una visita molto attesa dalla politica locale e non solo, visto il parterre che vede tra gli altri il presidente del consiglio regionale, Marco Vincenzi, insieme al vice presidente della Regione e assessore al Bilancio, Daniele Leodori, alla presidente dei dem alla Pisana, Marta Leonori, agli assessori Paolo Orneli e Mauro Alessandri, rispettivamente alle Attività produttive e alle Infrastrutture, al senatore Bruno Astorre e alla delegata alla Viabilità di Città Metropolitana, Manuela Chioccia. Tema portante della kermesse il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), occasione da non perdere per tutto il Paese, su cui vale la pena soffermarsi sempre un minuto di più, per capire dove stiamo andando. Per gli appassionati del genere sarà interessante anche vedere chi ci sarà e chi no, vista la scadenza elettorale imminente in quel di Guidonia Montecelio, dove il piddì e i cinque stelle vanno in tandem con Alberto Cuccuru candidato alla fascia tricolore, quella regionale del prossimo anno, ma anche quella più lontana in terra tiburtina. Voci di corridoio dicono la scissione nel centro sinistra tra i democratici e “Una Nuova Storia” non sia sanabile, tanto da decidere di spezzare definitivamente la catena poco salda creata in occasione dell’ultimo appuntamento con le urne. La sconfitta cocente e la voglia di rivincita dopo anni di digiuno forzato non bastano a creare comunione di intenti e la decisione di andare anche in aula separatamente è il segno tangibile della distanza siderale. Occhio quindi alle sedie e alla lista dei presenti, mai stata così interessante.