Tivoli e Guidonia, scaricano rifiuti in strada: multe da 600 a 1.200 euro per tre donne

Accumuli di rifiuti e ciarpame di ogni genere abbandonati lungo le strade di Tivoli e Guidonia. Gli ultimi controlli dei carabinieri forestali della stazione di via Roma hanno fatto scattare salatissime multe per tre donne. La prima, una cittadina romena di 33 anni, dovrà pagare una sanzione di 1.200 euro per aver scaricato, a Sant’Angelo Romano, in via dello Stagline, quello che potrebbe essere il risultato della ripulitura di una cantina: vestiti, libri, telefonini, bottiglie, piatti e roba varia. Tutto insieme a rifiuti speciali pericolosi come barattoli e flaconi con residui di olio e vernice. Motivo per cui la multa si è moltiplicata per due.

Via di Tor Mastorta. A Guidonia, invece, multa di 600 euro per una 50enne del posto che ha abbandonato in via Tor Mastorta, zona Selciatella, scarti vari di casa, dai giocattoli ai quaderni fino a contenitori vari insieme a documentazione che ha portato i militari ad identificarla.

Tivoli, via Lago Maggiore. Una 57enne di Tivoli è stata poi multata, sempre con sanzione di 600 euro, per uno scarico selvaggio lungo via Lago Maggiore, a Villa Adriana. Ha lasciato lungo la strada un ammasso di carta, cartone e plastica varia compreso lo scopettino del water.