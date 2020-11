Tivoli, drive-throught all’Olindo Galli: individuato chi lo gestirà

Anche Tivoli avrà il suo drive-throught. Il sistema di somministrazioni tamponi che tutta la Regione Lazio adotta arriverà anche nella Città dell’Arte. È infatti arrivata alle battute conclusive la manifestazione di interesse con cui il municipio cittadino ha individuato il laboratorio analisi che si occuperà della gestione. In questo caso si tratta del tampone rapido, che permette di fare un primo screening importante per il contenimento del covid-19 che sul territorio tiburtino si è diffuso a velocità della luce soprattutto nelle ultime settimane, generando non poche preoccupazioni anche per l’aumento della pressione sull’Ospedale San Giovanni Evangelista. Stando agli atti, disponibili sull’albo pretorio, sono state 3 le strutture che hanno partecipato, tutte con requisiti validi, motivo per cui la scelta è ricaduta sulla prima domanda arrivata in ordine di tempo, quella delle Analisi cliniche Ciocci srl. La postazione per eseguire i tamponi verrà allestita nel parcheggio del campo sportivo “Olindo Galli”. Come già detto dallo stesso Sindaco Giuseppe Proietti, la delibera prevede anche la concessione del patrocinio del Comune in quanto l’iniziativa ha finalità di salute pubblica, bene primario per il quale è doveroso attuare tutte le iniziative volte alla sua tutela.