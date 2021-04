Tivoli, discarica abusiva dopo la ristrutturazione della frutteria. Denunciato commerciante

Tutto il materiale di scarto dopo la ristrutturazione della frutteria abbandonato sotto il cavalcavia dell’autostrada, in via Cesurni. Per il “proprietario” di quei rifiuti, dopo un’indagine lampo dei carabinieri forestali di Guidonia, è scattata la denuncia. L’uomo, un bengalese di 52 anni, dovrà rispondere di gestione illecita e abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non. Nel cumulo c’era di tutto: barattoli, secchi e sacchi con residui di vernici e stucco, pannelli di cartongesso, cassette, abiti vecchi, contenitori vari, ma anche un frigorifero e cianfrusaglie varie.