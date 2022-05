Tivoli, continua la stagione di successi per i ragazzi della pallanuoto

Non c’è solo il calcio. A brillare a Tivoli è infatti anche la stella della pallanuoto, sport che sta dando grandi soddisfazioni ai ragazzi impegnati nei campionati di categoria e non solo. La gestione dell’impianto degli Arci, nelle mani della ASD Swimming Club, traccia un primo bilancio sicuramente positivo. La società, che ha le chiavi del polo natatorio dal 2021, oggi in attesa di sapere come finirà la gara per la nuova aggiudicazione, ha all’attivo mesi di allenamento e di soddisfazioni. Attualmente gli atleti che praticano lo sport in maniera agonistica sono infatti più di 70 di età diverse: parliamo di sportivi nati dal 1998 al 2013. Un gruppo che cresce e che si sta cimentando nei campionati regionali e nazionali, sia maschili che femminili. Come spiegano dall’associazione ottimi risultati stanno arrivando da tutti con particolare attenzione al medagliere degli Under 14, primi in classifica nel campionato UISP e tra i migliori otto nel Lazio nel campionato della FIN (Federazione Italiana Nuoto). La prossima tappa sarà proprio il titolo regionale.