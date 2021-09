Tivoli Città dell’Arte e del Traffico, l’attacco del Pd

Settembre è appena iniziato e terminato il caldo e il torpore della stagione estiva, la politica torna alla carica come è giusto e doveroso che sia. A iniziare è il Partito democratico attraverso la voce dei consiglieri comunali del gruppo dem, Alessandro Fontana e Manuela Chioccia, che fanno il punto della situazione sul fonte viabilità. Un evergreen a dirla tutta per il comune di Tivoli, noto per la situazione di grave disagio in cui si trovano gli automobilisti. Il problema numero uno resta quello della frana sulla strada di Quintiliolo, che nei fatti ha determinato la chiusura al traffico veicolare e pedonale. “Interi mesi di disagio per tutti, nessuno escluso, durante i quali nessuna ipotesi concreta è stata messo in campo per ripristinare la strada e permettere ai cittadini di utilizzarla come alternativa per evitare gli ingorghi di via Tiburtina -. Dicono Fontana e Chioccia – Strada di Quintiliolo chiusa, semafori intelligenti della rotatoria dell’ospedale pronti per essere riaccesi visto che sono stati comprati e installati con i nostri soldi: a breve riprenderanno le scuole, quindi l’inevitabile incremento del traffico dalle aree periferiche verso il centro della città. Purtroppo Tivoli continua ad essere in balia di scelte improvvisate sulla viabilità e sulla programmazione dei lavori si procede per tentativi ignorando le reali esigenze dei cittadini . Noi presenteremo l’ennesimo ordine del giorno. La maggioranza per l’ennesima volta lo boccerà. Non è possibile continuare a penalizzare in questo modo la città e i cittadini. La Strada di Quintiliolo è un bene comune dei tiburtini”.