Da un sogno per pochi e di pochi a una solida realtà. È questo l’obiettivo del dibattito che si terrà sabato 13 marzo a partire dalle ore 10 in diretta Facebook sulla pagina del nostro giornale e su quella di Tivoli Città della Cultura. Una tavola rotonda che mette insieme più livelli istituzionali, dalla Regione Lazio al Comune di Tivoli passando per le associazioni che in questa fase si pongono giustamente come interlocutori principali.

All’iniziativa parteciperanno: Laura Cartaginese, consigliera regionale Lega Lazio; Marco Vincenzi, capogruppo Pd consiglio regionale Lazio; Giovanni Cavallo, consigliere comunale Lista Insieme, Tivoli; Tiziana Ottaviano, consigliere comunale, Lista Insieme, Tivoli; Manuela Chioccia, consigliere comunale Pd Tivoli, Antonio Picarazzi, Comitato Tivoli Città della Cultura, Pietro Conversi, Presidente Tivoli Host e Barbara Putzolu, AGTA, Associazione Guide Turistiche Abilitate.