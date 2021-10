Le immagini di sabato sono ancora sotto gli occhi di tutti. Se ne parla nei bar, tornati progressivamente affollati la mattina presto, nelle strade, nei negozi e nelle palestre, perché le violenze e gli attacchi di quel pomeriggio di paura a Roma, finito sotto l’ombrello dei “no green pass”, non vadano dimenticati, ma restino nella memoria collettiva affinché non si ripetano mai più. Proprio per questo, e in attesa della manifestazione indetta per sabato dalla Cgil, contro cui si è scatenata questa pericolosa deriva che nostalgica occhieggia al fascismo, l’Anpi di Tivoli giovedì scenderà in piazza Garibaldi alle ore 18. “L’attacco squadristico di sabato scorso rappresenta un tentativo fascista di intimidire non solo la Cgil ma tutte le istituzioni democratiche del Paese”, fanno sapere nel volantino che promuove l’iniziativa. A condividerlo anche il Pd di Tivoli, che oggi in aula, riunita per il consiglio comunale, ha presentato un ordine del giorno urgente per esprimere la solidarietà del parlamentino e di tutta l’amministrazione alla Cgil, agli operatori sanitari dell’Umberto I, anche loro oggetto degli attacchi dei manifestanti, e delle forze dell’ordine. “Siamo soddisfatti che tutto il Consiglio Comunale si è visto unito nel proporre e sostenere questo ordine del giorno, nell’abbracciare e ribadire i valori dell’antifascismo e della democrazia e nell’esprimere la massima solidarietà alla CGIL”, fanno sapere Alessandro Fontana e Manuela Chioccia, consiglieri dem, a margine della seduta in corso.