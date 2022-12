Tivoli Capitale della Cultura: convegno al Museo civico

Un asse tra Tivoli e Guidonia Montecelio per iniziare a progettare concretamente una pianificazione integrata del territorio, che sia anche sostenibile e armonica. Questo sarà uno dei temi affrontati sabato mattina a partire dalle ore 10.30 nella Sala Conferenza del Museo della Città di Tivoli (in Via della Carità, 1, Piazza Campitelli). Un momento di riflessione e condivisione tra le realtà che in questi anni hanno lavorato per portare Tivoli alla candidatura come Città della Cultura insieme alla rete di comuni che contribuiscono a rendere unica questa parte della Provincia di Roma. A sedersi intorno allo stesso tavolo saranno quindi proprio i comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, con Giovanni Cavallo delegato del sindaco Giuseppe Proietti e Mauro Lombardo, primo cittadino della Città dell’Aria, insieme a Emanuela Pietrocini, Vice Presidente Associazione Tivoli Città della Cultura, Barbara Putzolu, Direttivo Associazione Tivoli Città della Cultura, Francesca Chimenti, membro della Commissione Cultura del Comune di Tivoli, Alfonso Masini, Presidente Commissione Cultura del Comune di Guidonia Montecelio, Andrea Bruciati, Direttore Istituto Autonomo Va-Ve, Giorgia Montesano, Property Manager FAI Parco di Villa Gregoriana, Livio Terilli, Presidente DMO Tivoli e Valle dell’Aniene, e Zaccaria Mari, Funzionario archeologo e Responsabile dell’Area Funzionale Archeologia della Soprintendenza. Modera Antonio Picarazzi, Presidente Associazione Tivoli Città della Cultura. L’iniziativa è aperta al pubblico.