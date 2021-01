Tivoli, cambia la zona a traffico limitato

Anno nuovo, zona a traffico limitato nuova. Cambia ancora la mobilità cittadina a Tivoli che con il 2021 amplia gli orizzonti fisici della parte del comune in cui si circola solo muniti di permesso. In particolare ad allargarsi è quella denominata “Sant’Anna Colsereno” che con la delibera di giunta dello scorso 18 dicembre inserisce dentro pure via della Inversata, Vicolo della Inversata, Via due Giugno, Vicolo Lucullo, Vicolo Santa Croce e Via Pietro Nenni, con orario 7-20. La telecamera in questo caso sarà collocata in via Salvo d’Acquisto 9, si tratta del varco numero cinque sparso sul territorio tiburtino. L’obiettivo è sempre lo stesso: diminuire la pressione del traffico veicolare nel comune, noto purtroppo per la grande quantità di macchine che ogni giorno si muovono per motivi di studio e di lavoro e allo stesso tempo aiutare a ridurre sensibilmente i livelli di inquinamento acustico ed atmosferico da traffico veicolare.