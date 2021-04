Avrebbero portato in casa la brace dopo una grigliata tra amici. Una mossa fatale per tre uomini egiziani coinquilini, tutti operatori ortofrutticoli. Due di loro sono stati uccisi dal monossido di carbonio. E’ successo domenica scorsa. I tre si erano addormentati. Quando uno di loro, un 24enne, la notte, è riuscito a trovare la forza di dare l’allarme per gli altri due non c’è stato nulla da fare. Sono morti così, in una casa di via Quintilio Varo, due uomini di 18 e 44 anni. A ricostruire la dinamica del dramma i carabinieri di Tivoli.