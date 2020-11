Tivoli, bonus affitti: meno della metà ha compilato bene la domanda

Stanno arrivando in queste settimane i soldi del bonus affitti legati all’emergenza Covid ma non tutti sono riusciti ad ottenerlo. A dare qualche numero è lo stesso Assessorato ai Servizi Sociali, guidato da Maria Luisa Cappelli, che ha seguito la vicenda in prima persona. Atti alla mano si tratta di 1.437 domande delle quali sono 600 sono state accettate perché compilate correttamente. Un questione non di poco conto visto che si tratta di un contributo piccolo ma molto utile viste le difficoltà, decisamente amplificate dall’emergenza, in cui si trovano i cittadini più fragili. Piccolo anche perché nei fatti la Regione Lazio ha stabilito una cifra forfait per tutti pari a 276,97 euro invece che il 40% fino a tre mensilità del costo dell’affitto riportato in prima battuta sul bando. Intanto lo stesso Assessorato si è attivato anche per recuperare in qualche modo chi ha scritto male la richiesta, un modo per aiutare davvero tutti e dare un po’ di respiro alle famiglie tiburtine in difficoltà.