Tivoli, bloccato con carico di rifiuti fuorilegge

Lo hanno fermato in via dei Laghi, a Tivoli, mentre trasportava un cassone pieno di rifiuti di ogni tipo, anche pericolosi, fuori da ogni regola ambientale. Per questo per il conducente, un cittadino romeno di 42 anni, è scattata la denuncia per trasporto illecito di rifiuti e il mezzo è stato sequestrato. L’uomo è finito nella rete sempre più fitta dei controlli dei carabinieri forestali della stazione di Guidonia, in questo caso coadiuvati dalle guardie ambientali Cogeav di Tivoli.

Il 42enne non risultava iscritto all’albo dei gestori ambientali e non aveva la documentazione i formulari di identificazione del materiale. In un cassone di quattro metri per due c’era davvero di tutto, come se fosse stata svuotata una grande cantina: reti a doghe, ferraglia, piscina gonfiabile, mountain bike, mobilio vario, ma anche una lavatrice.