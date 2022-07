Tivoli Beer Lake Festival, tre giorni dedicati alla birra artigianale

Manca poco al Tivoli Beer Lake Festival, l’evento che celebra la birra artigianale italiana, alla sua prima edizione. L’appuntamento è dal 29 al 31 luglio, alle porte di Roma, nella splendida cornice naturalistica del Parco Laghi dei Reali di Tivoli.

Ospiti della kermesse 8 birrifici artigianali italiani:

Birrificio Altotevere

Birrificio Busa dei Briganti

Birrificio Malaripe

Bonavena Brewing

Jungle Juice Brewing

Kashmir Brewing Company

Mister B Brewery

Shire Brewing

Il Festival, organizzato dal Black Sheep Pub di Tivoli, sarà l’occasione per conoscere da vicino alcune interessanti realtà di settore attraverso i suoi protagonisti, i birrai, e la selezione di birre artigianali da loro portata e studiata appositamente per l’evento. È possibile consultare la lista completa delle birre presenti qui.

A completare il tutto il ristorante del Parco Laghi dei Reali si occuperà della proposta gastronomica, orientata su piatti di ottimo street food realizzati con ingredienti locali e di alta qualità. È possibile consultare il menu food della giornata qui.

Durante le tre giornate dell’evento sarà possibile visitare l’area market, che ospiterà produttori agroalimentari e alcune attività locali, mentre i più piccoli potranno divertirsi nello spazio dedicato con tante attività appositamente studiate per loro. Ricchissimo il calendario musicale, con concerti live di artisti contemporanei e coinvolgenti dj-set.

In programma domenica 31 luglio, alle ore 19:30, la presentazione del libro “Birra, per un avvicinamento felice e consapevole” di Roberto Muzi, docente dell’Accademia Popolare del Gusto Slow Food ed esperto di birra artigianale, edito da Tic Edizioni. Al termine del dibattito si terrà una degustazione guidata dall’autore e sarà possibile acquistare il manuale.

I posti sono limitati a 40, l’ingresso è gratuito. Per prenotazioni: 3665937598 – ticalimentare@gmail.com