Tivoli, bando per il contrasto alla povertà

L’assessora alle Politiche sociali Maria Luisa Cappelli comunica che è stato pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Tivoli, capofila del distretto sociosanitario Rm5.3, il bando per la concessione di contributi economici a contrasto della povertàpredisposto dagli uffici del IV settore Welfare, guidato ad interim dalla dirigente Lucia Leto, segretaria generale del Comune di Tivoli.

Il bando ha l’obiettivo di sostenere le fasce più fragili della popolazione agevolandone l’inclusione sociale e l’autonomia economica.

È possibile presentare la domanda per accedere ai contributi a partire da oggi e sino al 21 dicembre. Tra i requisiti per poter beneficiare del contributo ci sono la residenza in uno dei Comuni del distretto Rm5.3 da almeno tre anni e il reddito del nucleo familiare inferiore a 10mila euro. Non possono presentare la domanda coloro che attualmente beneficiano del reddito di cittadinanza. È possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare.

Per quanto riguarda l’istruttoria e l’ammissione ai contributi, si procederà alla formazione di un’unica graduatoria distrettuale e le risorse saranno erogate agli aventi diritto sino a esaurimento dei fondi regionali riconosciuti al distretto sociosanitario Rm5.3.

L’avviso integrale con modello di domanda (e i dettagli delle certificazioni da presentare) è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Tivoli (http://www.comune.tivoli.rm. it), negli uffici comunali per le relazioni con il pubblico e in quelli del distretto.

«Abbiamo deciso, insieme ai sindaci del distretto, di destinare, per questo anno così complesso, maggiori risorse al sostegno delle fasce più deboli della nostra comunità», commenta l’assessora Cappelli, «e la cui situazione di disagio economico e sociale è aggravata anche dell’emergenza sanitaria in corso».