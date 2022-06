Tivoli, arriva la stangata di giugno: fasce blu dal parcheggio del Lugoaniene a via Roma

Brutte notizie per gli automobilisti tiburtini, a cui a quanto pare non basta dover fronteggiare il problema pressante del traffico in città. Oggi, a scoraggiarli dall’usare la macchina, ci pensano le strisce blu che hanno praticamente invaso tutto il comune. A stabilirlo, anche se senza una data specifica, è la delibera di giunta 126 del 31 maggio scorso, con cui l’esecutivo ha deciso di varare l’aumento decisamente esponenziale degli stalli di sosta a pagamento. Il motivo? Tra le righe dell’atto si parla della necessità di ridurre l’inquinamento e di aumentare il ricambio dei parcheggi, che così non sarebbero più occupati per lungo tempo, due questioni su cui siamo certi arriveranno reazioni di varia natura. Intanto, per capire meglio dove sarà necessario tirare fuori il portafogli, ecco l’elenco delle nuove fasce blu.

Via Roma, area di parcheggio posta di fronte il distributore di carburanti IP, ore 8-20, € 1.00 all’ora, € 4.00 per tutto il giorno (domeniche e festivi compresi)

Parcheggio Lungoaniene Impastato, (ingresso via Roma fino alla prima isola centrale, ore 8-20, € 1.00 all’ora, € 4.00 per tutto il giorno (domeniche e festivi compresi)

Viale Cassiano (dal civico 2 alla rampa che conduce all’interno del parco Braschi, lato destro direzione via strada San Gregorio) ore 8-17 € 2.00 all’ora con tariffa minima a € 0,50 per tutto il giorno (domeniche e festivi esclusi)

Viale Mannelli (dall’intersezione con via Antonio del Re al civico 26) ore 8-20 € 1.50 all’ora con tariffa minima a € 0,50 per tutto il giorno (domeniche e festivi compresi)

Via del Governo (dal civico 3 fino all’ingresso dell’Ufficio di Stato Civile), ore 8-13/15.30-20.00 € 1.00 all’ora, con tariffa minima a € 0,50, esclusi i residenti e escluse domeniche e festivi

Via Missoni (fronte civico 20, sino a via del Governo) ore 8-13/15.30-20.00 € 1.00 all’ora, con tariffa minima a € 0,50, esclusi i residenti e escluse domeniche e festivi