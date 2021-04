Tivoli, ambiente sorvegliato speciale: la Congeav si aggiudica una convenzione da 17mila euro

Il 2021 non smentisce la vocazione green del Comune di Tivoli, che torna ad affidare, anche per i mesi in corso, il controllo dei parchi ad una vecchia conoscenza. Si tratta della Congeav, associazione di volontariato già attiva sul territorio tiburtino, che quindi continuerà la sua attività a tutela dell’ambiente anche per l’anno difficile che stiamo vivendo. A stabilirne l’importo è una determinazione dirigenziale, la numero 260 del 10 febbraio, che stanzia 17mila euro per la copertura delle attività. Attività che, a leggere bene l’atto citato, spaziano davvero molto. Non si tratta solo del controllo delle aree pubbliche comunali infatti ma anche di sorvegliare sulla corretta applicazione dei regolamenti vigenti da parte dei cittadini sempre in materia di ambiente e rifiuti e di portare avanti un lavoro di sensibilizzazione sull’inquinamento e di educazione rivolto ai più giovani.